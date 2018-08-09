Двух подростков на мопеде сбила женщина под Краснодаром

Около 19:30 32-летняя водитель Renault Logan при осуществлении маневра поворота направо допустила столкновение с мопедом Honda Dio. Двухколесным транспортным средством управлял 13-летний подросток. Вместе с ним ехал 12-летний пассажир.

В отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД Краснодара уточнили, что несовершеннолетний водитель мопеда получил поверхностную травму головы, а у пассажира диагностировали закрытый перелом правой голени.