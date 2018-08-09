Южноуральца, который выращивал в теплице марихуану, будут судить по 3 статьям

В Еткульском районе (Челябинская область) предстанет перед судом мужчина, который выращивал в теплице марихуану, — ему грозит ответственность по трем статьям Уголовного кодекса РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«С декабря 2017 года по апрель 2018 обвиняемый на земельном участке в селе Каратабан установил рядом с гаражом теплицу, где создал благоприятные условия для посева, произрастания и доведения до стадии созревания наркосодержащих растений. Мужчина вырастил не менее 75 кустов растения конопли, из которой получал марихуану», — говорится в сообщении.

При обыске у обвиняемого изъято 40 граммов марихуаны, а также семена с частями наркосодержащих растений массой не менее 340 граммов.