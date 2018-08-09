В Перми автобус № 16 столкнулся с легковушкой

Как сообщает пермская дирекция дорожного движения, уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП в 12:57. От столкновения легковой автомобиль вынесло на ограждение между полосами дороги на бульваре Гагарина. Автобус полностью перегородил проезд.

В данный момент авария перекрыла все полосы для движения. Из-за этого сначала автомобилисты выезжали на пешеходную часть у трамвайных путей, чтобы объехать ДТП, сейчас движение открыли по соседней полосе в оба направления.