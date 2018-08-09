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13:41 (мск), источник: Новости Перми

В Перми автобус № 16 столкнулся с легковушкой

9 августа на бульваре Гагарина произошло ДТП с участием общественного транспорта. Информации о пострадавших нет.

Источник: ПДДД

Как сообщает пермская дирекция дорожного движения, уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП в 12:57. От столкновения легковой автомобиль вынесло на ограждение между полосами дороги на бульваре Гагарина. Автобус полностью перегородил проезд.

В данный момент авария перекрыла все полосы для движения. Из-за этого сначала автомобилисты выезжали на пешеходную часть у трамвайных путей, чтобы объехать ДТП, сейчас движение открыли по соседней полосе в оба направления.

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