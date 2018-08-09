В Перми автобус № 16 столкнулся с легковушкой
9 августа на бульваре Гагарина произошло ДТП с участием общественного транспорта. Информации о пострадавших нет.
9 августа на бульваре Гагарина произошло ДТП с участием общественного транспорта. Информации о пострадавших нет.
Как сообщает пермская дирекция дорожного движения, уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП в 12:57. От столкновения легковой автомобиль вынесло на ограждение между полосами дороги на бульваре Гагарина. Автобус полностью перегородил проезд.
В данный момент авария перекрыла все полосы для движения.