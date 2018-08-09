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11:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Обильные ливни стали причиной обвала грунта на набережной Уфы

Три дня столицу Башкирии «топит». Коммунальщики и другие спецслужбы устраняют последствия непогоды.

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Источник: Башинформ

В частности, на набережной реки Уфы обильные ливни размыли почву, из-за чего образовался провал грунта под проезжей частью.

«В данный момент укрепляется береговая линия. В работе участвуют коммунальные службы и строительные организации. В район просадки грунта залито 4 кубических метра бетонной смеси», — уточнили специалисты.

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