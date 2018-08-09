Обильные ливни стали причиной обвала грунта на набережной Уфы
Три дня столицу Башкирии «топит». Коммунальщики и другие спецслужбы устраняют последствия непогоды.
Три дня столицу Башкирии «топит». Коммунальщики и другие спецслужбы устраняют последствия непогоды.
В частности, на набережной реки Уфы обильные ливни размыли почву,
«В данный момент укрепляется береговая линия. В работе участвуют коммунальные службы и строительные организации. В район просадки грунта залито 4 кубических метра бетонной смеси», — уточнили специалисты.