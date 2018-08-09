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13:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину

Мужчина считает, что его супруга незаконно вывезла ребенка сначала в Латвию, а потом в Россию.

На днях суд Канавинского района Нижнего Новгорода рассмотрел весьма необычное дело — гражданин Великобритании подал иск к своей супруге с требованием вернуть двухлетнюю дочку, которую та якобы незаконно вывезла сначала в Латвию, а потом в Россию. Об этом сообщается в документах на сайте суда.

— Во время непродолжительного отсутствия дома истца, который вынужден был отправиться в США, чтобы в последний раз навестить своего брата, ответчик незаконно забрала ребенка из привычного места проживания и увезла в неизвестном направлении, — говорится в иске. — В июле 2016 года во время процедуры медиации ответчик сообщила истцу о проживании в Латвии. С тех пор она продолжает незаконно удерживать ребенка.

Между тем, сама женщина объясняет свой поступок тем, что отец ребенка постоянно избивал ее и всей семьей они были вынуждены скитаться по съемным квартирам. Более того, мужчина никак не помогал ей с содержанием ребенка. Поэтому она была вынуждена бежать из Великобритании, обратившись в Российское посольство. Сейчас девочка вместе с матерью проживают на территории Чувашии и не испытывают никаких трудностей.

В результате, Канавинский районный суд отказал отцу в возвращении ребенка в Великобританию. Данное судебное решение еще не вступило в законную силу.

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