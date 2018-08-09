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12:36 (мск), источник: Newsroom24.ru

Новый очаг птичьего гриппа зарегистрирован в регионе

Это второй случай заражения домашней птицы в Павлово.

Новый очаг гриппа птиц обнаружен в Павлово. Об этом сообщается на сайте регионального комитета госветнадзора.

Новый очаг заражения опасным вирусом обнаружен на территории личного подсобного хозяйства в Павлово. Специалисты госветнадзора изъяли и уничтожили 249 голов птицы в эпизоотическом очаге личного подсобного хозяйства павловчанина и в границах неблагополучного пункта.

Проводятся необходимые мероприятия для предупреждения дальнейшего распространения заболевания. Запланирован повторный обход подворий с целью выявления сокрытой птицы.

В случае падежа домашней птицы жителям Нижегородской области необходимо обращаться по телефонам круглосуточной горячей линии Управления: (831) 269−21−64.

Ранее сообщалось, что локализован очаг гриппа птиц в личном подсобном хозяйстве в Павлове.

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