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12:08 (мск), источник: РИА Новости

Четыре члена «банды GTA» получили пожизненные сроки

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Московский областной суд в четверг приговорил четырех членов печально знаменитой «банды GTA» к пожизненному заключению, пятый получил 20 лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Что известно о «банде GTA»

«Бандой GTA» СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012—2014 годах. Это название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA).

По версии следствия, в банде состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение еще на двух.
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Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.

В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Пятеро фигурантов напали на двоих конвоиров, которые сопровождали их в лифте, освободились и завладели оружием. В перестрелке троих подсудимых убили, четвертый впоследствии скончался в больнице.

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