Четыре члена «банды GTA» получили пожизненные сроки

Источник: РИА Новости

Что известно о «банде GTA»

«Бандой GTA» СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012—2014 годах. Это название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA).

По версии следствия, в банде состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение еще на двух.

Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.