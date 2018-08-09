Четыре члена «банды GTA» получили пожизненные сроки

«Бандой GTA» СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012—2014 годах. Это название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA).
По версии следствия, в банде состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение еще на двух.
Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.
В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Пятеро фигурантов напали на двоих конвоиров, которые сопровождали их в лифте, освободились и завладели оружием. В перестрелке троих подсудимых убили, четвертый впоследствии скончался в больнице.