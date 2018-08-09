В Калининграде 44-летняя женщина упала с высоты пятого этажа, спускаясь по верёвке
В Калининграде 44-летняя женщина упала с высоты пятого этажа, спускаясь с балкона по бельевой верёвке. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
В Калининграде 44-летняя женщина упала с высоты пятого этажа, спускаясь с балкона по бельевой верёвке. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл 7 августа около 15:00 в одной из пятиэтажек по ул. Захарова в Калининграде. Соседка услышала грохот и стоны. Выглянула в окно, заметила лежавшую на улице женщину и вызвала медиков. Пострадавшую госпитализировали с открытыми переломами, захватывающими несколько областей тела.
Что заставило калининградку выйти из дома столь необычным способом — источник не уточняет. В региональном минздраве пояснили, что состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести, угрозы для её жизни нет.