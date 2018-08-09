Один человек погиб при опрокидывании автомобиля в Волгодонском районе

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, инцидент произошел ночью 8 августа на улице Тюхова.

Автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Водитель «Двенадцатой» скончался от полученных травм на месте происшествия.