Один человек погиб при опрокидывании автомобиля в Волгодонском районе
Один человек погиб при опрокидывании автомобиля в станице Романовской Волгодонского района Ростовской области.
Один человек погиб при опрокидывании автомобиля в станице Романовской Волгодонского района Ростовской области.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, инцидент произошел ночью 8 августа на улице Тюхова.
Автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Водитель «Двенадцатой» скончался от полученных травм на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.