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14:22 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали участников «табачной» ОПГ

Ущерб от их деятельности оценивают в 13 миллионов рублей.

В августе этого года в Сызрани сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области пресекли деятельной организованной преступной группы, которая организовала канал поставки из Белоруссии и Казахстана табачных изделий без акцизных марок.

«6 августа в результате “проверочной закупки” у злоумышленников приобрели 7 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму 283 500 рублей. После получения предоплаты в размере 40 тысяч рублей два члена ОПГ были задержаны», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Во время обследований жилых помещений, гаражей и складов, где хранилась безакцизная табачная продукция, сотрудники органов госбезопасности изъяли 117 410 пачек сигарет различных наименований. По предварительным данным, ущерб государству составил около 13 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «приобретение, хранение и транспортировка и сбыт товаров и продукции без маркировки».

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