В Самарской области сотрудники ФСБ задержали участников «табачной» ОПГ

В августе этого года в Сызрани сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области пресекли деятельной организованной преступной группы, которая организовала канал поставки из Белоруссии и Казахстана табачных изделий без акцизных марок.

«6 августа в результате “проверочной закупки” у злоумышленников приобрели 7 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму 283 500 рублей. После получения предоплаты в размере 40 тысяч рублей два члена ОПГ были задержаны», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.