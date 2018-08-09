Слушание дела о подготовке теракта в Петербурге частично закрыли

Источник: AP 2018

Ранее сообщалось, что в четверг Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Петербурге приступил к рассмотрению дела Евгения Ефимова, который признался в изготовлении взрывчатого вещества для совершения теракта в Казанском соборе.

Адвокат Александр Почуев в начале заседания заявил ходатайство о проведении закрытого судебного заседания. Защитник пояснил, что в отношении родственников подсудимого поступали угрозы, а у самого Ефимова есть основания полагать, что на него также может быть оказано физическое воздействие. Кроме того, адвокат пояснил, что в ходе процесса будут оглашены сведения личного характера о подсудимом, а также сведения о его психическом здоровье.

Сам Ефимов также возражал против присутствия слушателей во время процесса. Гособвинитель предложил закрыть заседание частично, огласив обвинительное заключение.

«Суд, совещаясь на месте, исходя из позиции, озвученной сторонами, определил, судебное заседание будет продолжено в закрытом режиме при исследовании тех обстоятельств, которые были обозначены», — огласил председательствующий судья Роман Кифоренко.

Ефимов вместе с четверыми соучастниками был задержан в декабре 2017 года. В материалах дела при избрании меры пресечения говорилось, что Ефимов арендовал в центре Петербурга металлический контейнер. Хозяин контейнера почувствовал запах химикатов, в ходе обследования внутри были обнаружены бутылки из-под ацетона, различные емкости, резиновые перчатки, жестяная банка из-под кофе, наполненная гвоздями. Часть вещей внутри контейнера были покрыты белым порошком, который оказался взрывчатым веществом — перекисью ацетона.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Ефимов обвиняется в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223.1 УК РФ) и приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ).

Как говорится в обвинительном заключении, в ноябре 2017 года у Ефимова возник умысел на совершение теракта путем совершения самоподрыва в Казанском соборе Санкт-Петербурга, о чем он сообщил иным лицам в мессенджере Telegram. Совершить задуманное Ефимов не смог, поскольку 14 декабря был задержан сотрудниками ФСБ. В свою очередь адвокат Почуев, до начала заседания заявил журналистам, что Ефимов сам отказался от идеи совершения теракта и выбросил произведенное им взрывчатое вещество.

Ранее по данному делу за незаконное хранение оружия и несообщение о готовящемся теракте были осуждены уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев. Согласно их показаниям, как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС), Ефимов неоднократно обсуждал вопросы приготовления к теракту в Казанском соборе. Своим знакомым Ефимов говорил о своей приверженности идеологии ИГ* и намерениях изготовить бомбу, показывал видео в интернете со сценами насилия и убийств, совершенными сторонниками этой группировки. Кроме того, Ефимов в ходе встречи с тремя сообщниками сообщил, что собирается напасть на граждан с ножом. Как отмечала ОПС, Калавуров и Эсмурзиев не поддержали эту идею, предложив свои варианты совершения террористических действий.