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17:53 (мск), источник: Кубань 24

В Ростове-на-Дону пьяный кубанец разгромил чужую иномарку

Правоохранители задержали мужчину, он подозревается в умышленном повреждении имущества.

В полицию обратился местный житель с заявлением о повреждении его автомобиля Volkswagen. В ходе проверки выяснили, что припаркованную машину повредил 45-летний мужчина из Краснодарского края, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

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