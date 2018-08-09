В Ростове-на-Дону пьяный кубанец разгромил чужую иномарку
Правоохранители задержали мужчину, он подозревается в умышленном повреждении имущества.
Правоохранители задержали мужчину, он подозревается в умышленном повреждении имущества.
В полицию обратился местный житель с заявлением о повреждении его автомобиля Volkswagen. В ходе проверки выяснили, что припаркованную машину повредил 45-летний мужчина из Краснодарского края, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает