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13:57 (мск), источник: "Российская газета"

Под Петербургом двое арестантов попали в больницу после драки

В следственном изоляторе № 6, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, начата проверка после драки двух арестантов. Сейчас оба мужчины находятся в больнице.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петебрургу и Ленинградской области, конфликт арестантов произошел на бытовой почве.

Драку прекратил дежурный по этажу. Арестанты не успели нанести друг другу каких-либо серьезных повреждений.

Результаты проверки региональное управление УФСИН направит в следственные органы, а уже там будет принято процессуальное решение.

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