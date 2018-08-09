Под Петербургом двое арестантов попали в больницу после драки
В следственном изоляторе № 6, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, начата проверка после драки двух арестантов. Сейчас оба мужчины находятся в больнице.
В следственном изоляторе № 6, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, начата проверка после драки двух арестантов. Сейчас оба мужчины находятся в больнице.
Как сообщили «РГ» в
Драку прекратил дежурный по этажу. Арестанты не успели нанести друг другу
Результаты проверки региональное управление УФСИН направит в следственные органы, а уже там будет принято процессуальное решение.