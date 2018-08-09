Под Петербургом двое арестантов попали в больницу после драки

Под Петербургом двое арестантов попали в больницу после драки

В следственном изоляторе № 6, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, начата проверка после драки двух арестантов. Сейчас оба мужчины находятся в больнице.