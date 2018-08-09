В Волгоградской области осуждён вымогатель со «шпионскими» устройствами
В Иловлинском районе вынесен приговор жителю Ростовской области. Он обвиняется по целому «букету» статей УК РФ.
В Иловлинском районе вынесен приговор жителю Ростовской области. Он обвиняется по целому «букету» статей УК РФ.
Как сообщила РИАЦ старший помощник руководителя регионального СУ СКРФ Наталия Куницкая, ростовчанин приобрёл в Москве специальные технические устройства в виде часов и автомобильного ключа, которые могли тайно делать аудиозаписи. Приобретение подобных «шпионских» устройств является уголовно наказуемым деянием.
По дороге домой его автомобиль остановили в Иловлинском районе сотрудники ГИБДД, указав на грязные номера. Водитель стал «договариваться», чтобы его не штрафовали. Пообещав гаишнику полторы тысячи рублей за труды, он записал переговоры на своё устройство. А потом стал шантажировать сотрудника, вымогая 970 тыс. рублей. Тот оказался не робкого десятка и доложил о шантаже куда следует.
Ростовчанин был задержан и помещён под стражу. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.