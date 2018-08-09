В Волгоградской области осуждён вымогатель со «шпионскими» устройствами

По дороге домой его автомобиль остановили в Иловлинском районе сотрудники ГИБДД, указав на грязные номера. Водитель стал «договариваться», чтобы его не штрафовали. Пообещав гаишнику полторы тысячи рублей за труды, он записал переговоры на своё устройство. А потом стал шантажировать сотрудника, вымогая 970 тыс. рублей. Тот оказался не робкого десятка и доложил о шантаже куда следует.