Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НАТО дорого обошелся ошибочный пуск ракеты по Эстонии
Назван город с самым удобным общественным транспортом
Татьяна Тотьмянина показала редкое фото с дочками и мужем
Кому достанутся миллиарды Петросяна и Степаненко
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Как живет единственная дочь Петросяна - СМИ
СМИ: Известная актриса Тарханова серьезно заболела
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Черненко скончался на 57-м году жизни
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
18:10 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области осуждён вымогатель со «шпионскими» устройствами

В Иловлинском районе вынесен приговор жителю Ростовской области. Он обвиняется по целому «букету» статей УК РФ.

Как сообщила РИАЦ старший помощник руководителя регионального СУ СКРФ Наталия Куницкая, ростовчанин приобрёл в Москве специальные технические устройства в виде часов и автомобильного ключа, которые могли тайно делать аудиозаписи. Приобретение подобных «шпионских» устройств является уголовно наказуемым деянием.

По дороге домой его автомобиль остановили в Иловлинском районе сотрудники ГИБДД, указав на грязные номера. Водитель стал «договариваться», чтобы его не штрафовали. Пообещав гаишнику полторы тысячи рублей за труды, он записал переговоры на своё устройство. А потом стал шантажировать сотрудника, вымогая 970 тыс. рублей. Тот оказался не робкого десятка и доложил о шантаже куда следует.

Ростовчанин был задержан и помещён под стражу. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Все новости региона
Галина Киселева сменила фамилию, но не сменила клуб
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
Футболист сборной России лишен водительских прав на один год
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев
Cамая чистая деревня в Индии привлекла туристов (фото)
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость Она позволяет манипулировать собеседниками, обманывая их.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь