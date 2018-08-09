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13:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в пруду утонул 21-летний парень

Молодой человек с компанией отдыхал на базе.

В Верхнехавском районе утонул 21-летний парень в четверг, 9 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили очевидцы.

Молодой человек ночевал на базе отдыха с компанией на пруду Лаптевский. Утром он решил искупаться. По словам очевидцев, парень плыл на спине примерно в 15 м от берега. Затем неожиданно вскрикнул и скрылся под водой.

Друзья бросились его спасать, но обнаружить тело не смогли. По словам участкового Верхнехавского ОМВД Олега Коровина, ожидается прибытие спасателей из Воронежа для проведения поисковых мероприятий.

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