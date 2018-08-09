На обмелевшем дне Исети обнаружили ручную гранату
Ручную гранату обнаружили горожане на обмелевшем дне Исети в Екатеринбурге. Напомним, уровень воды в реке был опущен
Ручную гранату обнаружили горожане на обмелевшем дне Исети в Екатеринбурге. Напомним, уровень воды в реке был опущен
По дну спокойно гуляют люди, один из прохожих и нашел гранату. На место прибыли спасатели, скорая помощь и полицейские. Территорию оцепили. В итоге выяснилось, что обнаружили горожане предмет, лишь внешне похожий на ручную противопехотную гранату РГД-5. В реальности это была