В Волгограде фирмы, породившие коррупцию, оштрафованы на миллион

Источник: РИАЦ

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь областной прокуратуры Оксана Черединина, руководители данных организаций через посредника передали жилищному инспектору 30 тыс. рублей, чтобы он при проверке не обращал внимания на имеющиеся недоработки.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, сейчас оно находится на рассмотрении в суде. Уголовные дела руководителей коммерческих организаций, дававших взятки, прекращены в связи деятельным раскаянием и активным способствованием расследованию преступления.