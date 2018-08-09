В Волгограде фирмы, породившие коррупцию, оштрафованы на миллион
В Красноармейском районе две фирмы признаны виновными в коррупции. Они занимались техническим обслуживанием многоэтажек.
В Красноармейском районе две фирмы признаны виновными в коррупции. Они занимались техническим обслуживанием многоэтажек.
Как сообщила РИАЦ
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, сейчас оно находится на рассмотрении в суде. Уголовные дела руководителей коммерческих организаций, дававших взятки, прекращены в связи деятельным раскаянием и активным способствованием расследованию преступления.
Однако прощение не коснулось самих организаций как юридических лиц. По инициативе прокуратуры Красноармейского района, мировой судья оштрафовал их на 500 тыс. рублей каждую.