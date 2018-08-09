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13:18 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде фирмы, породившие коррупцию, оштрафованы на миллион

В Красноармейском районе две фирмы признаны виновными в коррупции. Они занимались техническим обслуживанием многоэтажек.

Источник: РИАЦ

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь областной прокуратуры Оксана Черединина, руководители данных организаций через посредника передали жилищному инспектору 30 тыс. рублей, чтобы он при проверке не обращал внимания на имеющиеся недоработки.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, сейчас оно находится на рассмотрении в суде. Уголовные дела руководителей коммерческих организаций, дававших взятки, прекращены в связи деятельным раскаянием и активным способствованием расследованию преступления.

Однако прощение не коснулось самих организаций как юридических лиц. По инициативе прокуратуры Красноармейского района, мировой судья оштрафовал их на 500 тыс. рублей каждую.

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