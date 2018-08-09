В Калининграде на три месяца закрыли «Дёнер Кебаб» из-за сальмонеллёза

Московский районный суд признал ИП Калашян М. Ф. виновной в нарушении санитарного законодательства. «Причиной групповой заболеваемости сальмонеллёзом явилось грубое нарушение санитарного законодательства при организации питания, что подтверждено результатами лабораторного исследования. Наличие патогенных микроорганизмов — Salmonella Enteritidis — подтверждено в полуфабрикате для шашлыка, полуфабрикате для шаурмы, мясе говядины, а также в готовой продукции: готовое мясо для шаурмы, соус», — говорится в сообщении.

Пятт человек заразились кишечной инфекцией после посещения «Дёнер Кебаб» на улице Дзержинского, 248 В. У заболевших обнаружили сальмонеллёз. Во время проверки в деятельности ИП нашли серьёзные нарушения, среди которых работа в отсутствие воды, в условиях неудовлетворительного санитарного состояния помещений и так далее. В отношении ИП возбудили дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ.