В Калининграде на три месяца закрыли «Дёнер Кебаб» из-за сальмонеллёза
В Калининграде на 90 суток приостановили работу «Дёнер Кебаб» на ул. Дзержинского
В Калининграде на 90 суток приостановили работу «Дёнер Кебаб» на ул. Дзержинского
Московский районный суд признал ИП Калашян М. Ф. виновной в нарушении санитарного законодательства. «Причиной групповой заболеваемости сальмонеллёзом явилось грубое нарушение санитарного законодательства при организации питания, что подтверждено результатами лабораторного исследования. Наличие патогенных микроорганизмов — Salmonella Enteritidis — подтверждено в полуфабрикате для шашлыка, полуфабрикате для шаурмы, мясе говядины, а также в готовой продукции: готовое мясо для шаурмы, соус», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что пострадавшие имеют право на возмещение вреда, причинённого здоровью. Региональное управление Роспотребнадзора готово помочь защитить права заболевших калининградцев.
Пятт человек заразились кишечной инфекцией после посещения «Дёнер Кебаб» на улице Дзержинского, 248 В. У заболевших обнаружили сальмонеллёз. Во время проверки в деятельности ИП нашли серьёзные нарушения, среди которых работа в отсутствие воды, в условиях неудовлетворительного санитарного состояния помещений и так далее. В отношении ИП возбудили дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ.