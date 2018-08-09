ФСБ раскрыла подробности задержания полицейских в Самаре и Тольятти

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы ФСБ, задержанный с поличным в среду 8 августа в 20:45 сотрудниками регионального УФСБ заместитель начальника ОП № 7 УМВД России по Самаре может быть причастен к вымогательству денег у жителя Самары за беспрепятственный провоз песка по территории Куйбышевского района областного центра.

Полицейский был задержан сразу после получения 200 тысяч рублей вблизи перекрестка улиц Венцека и Ленинской. Материалы переданы в СУ СК России по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки должностным лицом» УК РФ.

Старшего оперуполномоченного ОВиРП по Автозаводскому району ОЭБиПК УМВД России по Тольятти сотрудники регионального УФСБ задержали в этот же день на автостоянке гостиничного комплекса «Спутник», расположенном на Обводном шоссе, 7.

По имеющимся сведениям, полицейский причастен к коррупционной деятельности. От жителя Тольятти он получил 300 тысяч рублей за возврат изъятой ранее сотрудниками полиции финансовой документации двух коммерческих фирм. Часть денег, со слов задержанного полицейского предназначалась его руководству.