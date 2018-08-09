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13:48 (мск), источник: АиФ Самара

ФСБ раскрыла подробности задержания полицейских в Самаре и Тольятти

Материалы о причастности задержанных к взяточничеству и коррупции переданы в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы ФСБ, задержанный с поличным в среду 8 августа в 20:45 сотрудниками регионального УФСБ заместитель начальника ОП № 7 УМВД России по Самаре может быть причастен к вымогательству денег у жителя Самары за беспрепятственный провоз песка по территории Куйбышевского района областного центра.

Полицейский был задержан сразу после получения 200 тысяч рублей вблизи перекрестка улиц Венцека и Ленинской. Материалы переданы в СУ СК России по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки должностным лицом» УК РФ.

Старшего оперуполномоченного ОВиРП по Автозаводскому району ОЭБиПК УМВД России по Тольятти сотрудники регионального УФСБ задержали в этот же день на автостоянке гостиничного комплекса «Спутник», расположенном на Обводном шоссе, 7.

По имеющимся сведениям, полицейский причастен к коррупционной деятельности. От жителя Тольятти он получил 300 тысяч рублей за возврат изъятой ранее сотрудниками полиции финансовой документации двух коммерческих фирм. Часть денег, со слов задержанного полицейского предназначалась его руководству.

Незаконно полученные деньги изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору» УК РФ.

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