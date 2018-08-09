Пострадавший в ДТП под Воронежем 64-летний пенсионер умер в больнице

Пострадавший в ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2115 и KIA 64-летний пенсионер умер в больнице в среду, 8 августа. Авария произошла на 28-м км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе в четверг, 9 августа.

Пенсионер возвращался из Рамони в деревню Кривоборье. Перед ним стал разворачиваться автомобиль KIA под управлением 24-летнего воронежца. Произошло столкновение по касательной. ВАЗ вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Очевидцы аварии вызвали спасателей, полицию, медиков. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу № 1, где позже он скончался от полученных травм.