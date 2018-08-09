Опора перил упала на голову женщине в центре Иркутска
С крыши дома на улице Дзержинского, 34 упала деревянная опора перил. При этом пострадала проходившая мимо женщина.
С крыши дома на улице Дзержинского, 34 упала деревянная опора перил. При этом пострадала проходившая мимо женщина.
Женщина получила травму головы и потеряла много крови. Очевидцы оказали ей первую помощь и на «скорой» отправили в больницу. Известно, что в здании расположена старейшая аптека Иркутска. Сейчас памятник истории — в аварийном состоянии.