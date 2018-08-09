В Перми после массового отравления закрыли опасное кафе

Источник: AP 2018

Приставы приостановили работу опасного пермского кафе, в котором массово отравились люди.

Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в заведении. В частности, при приготовлении пищи и напитков, их хранении и продаже клиентам.

Суд посчитал, что нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья людей. ООО «Бон Групп» признали виновным в совершении административного правонарушения, из-за чего его деятельность должна быть приостановлена.

Как сообщила «АиФ-Прикамье» одна из жительниц Перми, несмотря на решение суда кафе продолжало работать.