В Перми после массового отравления закрыли опасное кафе
Судебные приставы опечатали заведение общепита.
Судебные приставы опечатали заведение общепита.
Приставы приостановили работу опасного пермского кафе, в котором массово отравились люди.
Роспотребнадзор обнаружил нарушения
Суд посчитал, что нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья людей. ООО «Бон Групп» признали виновным в совершении административного правонарушения,
Как сообщила «АиФ-Прикамье» одна из жительниц Перми, несмотря на решение суда кафе продолжало работать.
Однако сейчас, как сообщает