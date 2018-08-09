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15:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

СК РТ задержал начальника отдела опеки и попечительства Алексеевского района Татарстана

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). СК задержал экс-начальника отдела опеки и попечительства Алексеевского района Татарстана, сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

Следователи продолжают расследовать дело по факту убийства 9-летней девочки в деревне Красная Горка. По факту отсутствия должного контроля за условиями проживания приёмного ребенка задержали бывшего начальника отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района 56-летнюю Елену Секалину. Женщина занимала эту должность с 2013 по 2017 год, сейчас с ней работают следователи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что тело погибшей обнаружили 4 августа в одном из домов деревни в Алексеевском районе республики. Следователи считают, что приемный 39-летний отец девочки за несколько дней до ее гибели избил ребенка ногами. В результате девочка скончалась от черепно-мозговой травмы, опекуну предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего» и заключили под стражу.

Следователям известно, что три других приемных ребенка в этой семье также регулярно подвергались унижениям. В данный момент они находятся в социальном приюте. С детьми сейчас работают психологи.

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