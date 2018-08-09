СК РТ задержал начальника отдела опеки и попечительства Алексеевского района Татарстана
(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). СК задержал
(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). СК задержал
Следователи продолжают расследовать дело по факту убийства 9-летней девочки в деревне Красная Горка. По факту отсутствия должного контроля за условиями проживания приёмного ребенка задержали бывшего начальника отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района 56-летнюю Елену Секалину. Женщина занимала эту должность с 2013 по 2017 год, сейчас с ней работают следователи.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что тело погибшей обнаружили 4 августа в одном из домов деревни в Алексеевском районе республики. Следователи считают, что приемный 39-летний отец девочки за несколько дней до ее гибели избил ребенка ногами. В результате девочка скончалась от
Следователям известно, что три других приемных ребенка в этой семье также регулярно подвергались унижениям. В данный момент они находятся в социальном приюте. С детьми сейчас работают психологи.