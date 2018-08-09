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17:16 (мск), источник: Новая Кубань

Ребенок и двое взрослых утонули из-за «тягунов» в Темрюкском районе

Краснодар. 9 августа — Новая Кубань. Трагедия произошла в четверг утром в пос. Кучугуры Темрюкского района.

Женщина с ребенком тонули в море. Мужчина поспешил им на помощь. Однако спасти ни женщину, ни ребенка не удалось. Они утонули. Погиб и сам мужчина.

Очевидцы трагедии считают, что причиной несчастного случая являются «тягуны». Это «один из видов морских прибрежных течений, направленное под прямым углом от берега к морю. Образуется в ходе отлива, когда прилившаяся вода начинает отходить (с разной скоростью) обратно в море. Наиболее опасны для людей отбойные течения мелководных морей с пологим, низинным берегом, который обрамляют песчаные косы, мели и островки (Азовское море, Мексиканский залив и др.) В данном случае во время отлива вода не может постепенно вернуться в открытое море из-за сдерживающей её песчаной косы. Давление воды на узкий пролив, соединяющий лиман с морем, резко нарастает. В этом месте образуется быстрина, по которой вода устремляется обратно в море с большой скоростью (до 2,5−3,0 м/сек), образуя течение.» Такое описание приводит Википедия.

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