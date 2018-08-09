Задержан подозреваемый в убийстве журналиста нижегородской ГТРК — СКР

Региональное СУ СКР сообщает, что 28-летний подозреваемый был задержан в среду.

«По версии следствия, 22 июля 2018 года в утреннее время подозреваемый беспричинно нанес удар кирпичом по голове своему знакомому, после чего скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники СКР работают с задержанным. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

«Следователи полагают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью», — говорится в сообщении.

23 июля тело 27-летнего сотрудника телерадиокомпании «Нижний Новгород» Д. Суворова с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной Нижнего Новгорода.

ГТРК «Нижний Новгород» сообщала, что погибший журналист вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», программу «10 минут с Политехом», был редактором интернет-портала «Вести. Нижний Новгород».

Коллеги погибшего сообщали в соцсетях, что ночью 22 июля Денис ушел от друзей домой, но там так и не появился. Впоследствии стало известно, что он погиб.