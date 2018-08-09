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14:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Брестом автомобиль ГАИ улетел в кювет и опрокинулся

Транспортное средство пострадало во время преследования нарушителя.

Источник: Комсомольская правда

Началось все с того, что утром 9 августа специальный прибор зафиксировал превышение скорости, и сотрудник ГАИ бросился в погоню.

В ходе преследования нарушителя на служебном автомобиле марки «Опель Астра» произошла разгерметизация переднего колеса, сообщает gaibrest.by.

В результате сотрудник ГАИ не справился с управлением, служебная машина съехала в придорожный кювет и опрокинулась.

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