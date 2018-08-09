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14:59 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске авиадебошир продолжил беспорядки в дежурной части

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Авиадебошир сломал скамейку в дежурной части аэропорта после того, как его сняли с рейса «Хабаровск-Красноярск» за агрессивное поведение, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

«Поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера сообщением Хабаровск-Красноярск пассажир нарушает общественный порядок», — сказала Волк, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Наряд полиции установил, что 34-летний житель Хабаровского края в салоне самолета перед взлетом вел себя агрессивно, на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения не реагировал и пытался проникнуть в кабину пилотов. После этого агрессивный пассажир был снят с рейса и доставлен в полицию.

«Мужчину доставили в дежурную часть полиции. Сломав скамейку в комнате для задержанных, гражданин начал оскорблять сотрудников полиции. В настоящее время он привлечен к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавила официальный представитель МВД РФ.

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