В Хабаровске авиадебошир продолжил беспорядки в дежурной части

«Поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера сообщением Хабаровск-Красноярск пассажир нарушает общественный порядок», — сказала Волк, чьи слова приводятся на сайте ведомства.
Наряд полиции установил, что 34-летний житель Хабаровского края в салоне самолета перед взлетом вел себя агрессивно, на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения не реагировал и пытался проникнуть в кабину пилотов. После этого агрессивный пассажир был снят с рейса и доставлен в полицию.
«Мужчину доставили в дежурную часть полиции. Сломав скамейку в комнате для задержанных, гражданин начал оскорблять сотрудников полиции. В настоящее время он привлечен к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавила официальный представитель МВД РФ.