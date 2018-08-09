В Хабаровске авиадебошир продолжил беспорядки в дежурной части

Источник: РИА Новости

«Поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера сообщением Хабаровск-Красноярск пассажир нарушает общественный порядок», — сказала Волк, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Наряд полиции установил, что 34-летний житель Хабаровского края в салоне самолета перед взлетом вел себя агрессивно, на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения не реагировал и пытался проникнуть в кабину пилотов. После этого агрессивный пассажир был снят с рейса и доставлен в полицию.