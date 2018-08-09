Двое кубанских росгвардейцев погибли в горах Кабардино-Балкарии во время схода лавины

Мужчины, неоднократно принимавшие участие в ликвидации бандформирований и спасении людей, погибли во время плановых занятий в горах Кабардино-Балкарии.

Среди погибших — прапорщик 31-летний Памир Сеитов, инструктор по горной подготовке взвода спецназа учебного центра Южного округа войск национальной гвардии, и прапорщик 34-летний Александр Пекарь, старший инструктор инструкторско-методической группы армавирского отряда спецназа Южного округа войск национальной гвардии, подтвердили «России. Кубань» в пресс-службе ведомства.

Погиб и разведчик грозненского отряда спецназа Северо-Кавказского округа войск нацгвардии и инструктор горной подготовки, КМС по альпинизму, сержант Вадим Арысланов, а также старший прапорщик Евгений Когут, старший инструктор по альпинизму инструкторско-методической группы архангельского отряда спецназа Северо-Западного округа войск национальной гвардии. Оба — 1981 года рождения.

В ведомстве также рассказали, что подобные плановые учебные занятия и восхождения в труднодоступные горные районы проводятся несколько раз в год в сложных климатических условиях. На этом сборе обучение и повышение квалификации инструкторов проводилось под руководством инструкторов-тренеров Федерации альпинизма России.

С 7 августа группа росгвардейцев делала переход и отрабатывала сложные спецнормативы. Утром 8 августа военнослужащим предстояло совершить восхождение на пик Пушкина — одну из сложнейших вершин Приэльбрусья. На маршруте их застала лавина. Военнослужащие погибли.