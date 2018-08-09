Двое кубанских росгвардейцев погибли в горах Кабардино-Балкарии во время схода лавины
Имена четырех погибших сотрудников озвучили в Росгвардии. Среди них — двое выходцев из Краснодарского края.
Имена четырех погибших сотрудников озвучили в Росгвардии. Среди них — двое выходцев из Краснодарского края.
Мужчины, неоднократно принимавшие участие в ликвидации бандформирований и спасении людей, погибли во время плановых занятий в горах
Среди погибших — прапорщик 31-летний Памир Сеитов, инструктор по горной подготовке взвода спецназа учебного центра Южного округа войск национальной гвардии, и прапорщик 34-летний Александр Пекарь, старший инструктор
Погиб и разведчик грозненского отряда спецназа
В ведомстве также рассказали, что подобные плановые учебные занятия и восхождения в труднодоступные горные районы проводятся несколько раз в год в сложных климатических условиях. На этом сборе обучение и повышение квалификации инструкторов проводилось под руководством
С 7 августа группа росгвардейцев делала переход и отрабатывала сложные спецнормативы. Утром 8 августа военнослужащим предстояло совершить восхождение на пик Пушкина — одну из сложнейших вершин Приэльбрусья. На маршруте их застала лавина. Военнослужащие погибли.
В руководстве Росгвардии заявили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших.