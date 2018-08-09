Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живет единственная дочь Петросяна
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Ольгу Бузову раскритиковали за вульгарный наряд
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Жена Владимира Стеклова застала его с любовницей - СМИ
СМИ: Известная актриса Тарханова серьезно заболела
Дженнифер Лоуренс с новым бойфрендом гуляет по Парижу
Алекс Родригес и Дженнифер Лопез отдыхают на острове Капри
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
15:15 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге выявили картель поставщиков в медицинские учреждения

С-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу выявило в действиях девяти компаний сговор при их участии в торгах на поставку лекарств, медицинского оборудования и мебели для медучреждений на общую сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает в четверг городское антимонопольное ведомство.

Источник: РИА Новости

«По итогам проверок выявлено, что компании торговались с одинаковых IP-адресов, в заявках на аукционах был одинаковый контактный мэйл и юридический адрес. В ходе выездных проверок установлено, что сотрудники, ответственные за участие в торгах, работали в нескольких организациях, и руководство ими осуществляли одни и те же люди… Все девять компаний признались в участии в картельном сговоре и оказали всестороннее содействие в проведении расследования», — говорится в сообщении.

Ведомство при этом пока не уточняет названия компаний, участвовавших в картельном сговоре на медицинских торгах.

Как уточняет УФАС Санкт-Петербурга, всего по поручению ФАС России, а также по информации правоохранительных органов городское антимонопольное ведомство провело внеплановые проверки 237 аукционов на поставку лекарств, медицинского оборудование и мебели для медицинских учреждений на общую сумму более 1 миллиарда рублей, которые проводились в 2015—2018 годах.

«Мы повели очень большую работу по проверке медицинских торгов. Следующий шаг — это тотальный мониторинг петербургских госзакупок», — сказал руководитель УФАС Вадим Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Все новости региона
 В Петербурге выявили картель поставщиков в медицинские учреждения
В Петербурге подросток за час совершил три разбойных нападения
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Новые санкции ударили по рублю
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Силуанов назвал причины падения российского рынка
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость Она позволяет манипулировать собеседниками, обманывая их.
Авто
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю В Англии за такое у автомобилистов могут отобрать права, а что в России? «Авто Mail.Ru» решил разобраться, что может грозить водителю и как защититься пешеходам
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь