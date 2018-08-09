В Мостах 17-летний парень прыгнул с тарзанки в реку и утонул

В городе Мосты 17-летний парень прыгнул в реку с тарзанки и утонул, сообщает Гродненская областная организация Белорусского республиканского общества спасания на водах.

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8 августа компания подростков отдыхала на берегу реки Зельвянка, которая расположена в черте города Мосты. По предварительной информации, парни употребляли спиртное. Спустя какое-то время одному из них пришла идея прыгнуть с тарзанки в воду. После прыжка 17-летний парень не смог справится с течением реки и утонул.

По информации Гродненской областной организации ОСВОД сегодня водолазы обнаружили труп молодого человека в 120 м от места прошествия вниз по течению реки.

За этот год это уже 41-е происшествие на воде со смертельным исходом.