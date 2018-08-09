3,5 года колонии грозит экс-депутату Госдумы Владимиру Бессонову

Как заявил в зале Кировского районного суда представитель прокуратуры, сторона обвинения считает, что преступление политика полностью доказано. Оглашение приговора запланировано на 14 августа.

Ранее АиФ-Ростов сообщал, что Владимира Бессонова, избранного в Госдуму от КПРФ, обвинили в том, что во время несанкционированного митинга в декабре 2011 года он избил полицейских, пытавшихся отключить звукоусиливающую аппаратуру. Сам политик своей вины так и не признал.

Процесс длился шесть лет. В 2015 году Владимир Бессонов, который так и не появился в зале суда, был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение неизвестно. Суд проходит в заочном режиме.