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15:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

3,5 года колонии грозит экс-депутату Госдумы Владимиру Бессонову

Государственный обвинитель потребовал три с половиной года в колонии для экс-депутата Госдумы Владимира Бессонова, обвиняемого в избиении полицейских.

Как заявил в зале Кировского районного суда представитель прокуратуры, сторона обвинения считает, что преступление политика полностью доказано. Оглашение приговора запланировано на 14 августа.

Ранее АиФ-Ростов сообщал, что Владимира Бессонова, избранного в Госдуму от КПРФ, обвинили в том, что во время несанкционированного митинга в декабре 2011 года он избил полицейских, пытавшихся отключить звукоусиливающую аппаратуру. Сам политик своей вины так и не признал.

Процесс длился шесть лет. В 2015 году Владимир Бессонов, который так и не появился в зале суда, был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение неизвестно. Суд проходит в заочном режиме.

Адвокаты подсудимого в свою очередь добиваются привлечение к ответственности полицейских, которые, по мнению политика, превысили свои полномочия. В среду, 8 августа, суд согласился возобновить судебное следствие по этой ситуации.

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