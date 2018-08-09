3,5 года колонии грозит экс-депутату Госдумы Владимиру Бессонову
Государственный обвинитель потребовал три с половиной года в колонии для
Государственный обвинитель потребовал три с половиной года в колонии для
Как заявил в зале Кировского районного суда представитель прокуратуры, сторона обвинения считает, что преступление политика полностью доказано. Оглашение приговора запланировано на 14 августа.
Ранее
Процесс длился шесть лет. В 2015 году Владимир Бессонов, который так и не появился в зале суда, был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение неизвестно. Суд проходит в заочном режиме.
Адвокаты подсудимого в свою очередь добиваются привлечение к ответственности полицейских, которые, по мнению политика, превысили свои полномочия. В среду, 8 августа, суд согласился возобновить судебное следствие по этой ситуации.