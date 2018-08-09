В Гурьевске из бухгалтерии мясокомбината украли почти полмиллиона рублей

Преступление было совершено в среду, 8 августа, в промежуток между 1:00 и 3:00 на территории ООО «Мясокомбинат “Янтарный”», расположенного на улице Гранитной в Гурьевске. В полицию о краже сообщил директор предприятия.

Установлено, что ночью в двухэтажное административное здание комбината по строительным лесам проник неизвестный. Злоумышленник отжал стеклопакет, зашёл в помещение бухгалтерии, где вскрыл сейф и похитил кассу — 456 тысяч рублей.