В Гурьевске из бухгалтерии мясокомбината украли почти полмиллиона рублей
В Гурьевске неизвестные обворовали мясокомбинат почти на полмиллиона рублей. Об этом «Клопс» сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.
В Гурьевске неизвестные обворовали мясокомбинат почти на полмиллиона рублей. Об этом «Клопс» сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.
Преступление было совершено в среду, 8 августа, в промежуток между 1:00 и 3:00 на территории ООО «Мясокомбинат “Янтарный”», расположенного на улице Гранитной в Гурьевске. В полицию о краже сообщил директор предприятия.
Установлено, что ночью в двухэтажное административное здание комбината по строительным лесам проник неизвестный. Злоумышленник отжал стеклопакет, зашёл в помещение бухгалтерии, где вскрыл сейф и похитил кассу — 456 тысяч рублей.
На территории мясокомбината действует пропускной режим и круглосуточно дежурит охрана. Однако в момент кражи сторож ничего подозрительного не заметил. Полиция устанавливает личность злоумышленника.