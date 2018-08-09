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17:41 (мск), источник: Клопс.ru

В Гурьевске из бухгалтерии мясокомбината украли почти полмиллиона рублей

В Гурьевске неизвестные обворовали мясокомбинат почти на полмиллиона рублей. Об этом «Клопс» сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

Преступление было совершено в среду, 8 августа, в промежуток между 1:00 и 3:00 на территории ООО «Мясокомбинат “Янтарный”», расположенного на улице Гранитной в Гурьевске. В полицию о краже сообщил директор предприятия.

Установлено, что ночью в двухэтажное административное здание комбината по строительным лесам проник неизвестный. Злоумышленник отжал стеклопакет, зашёл в помещение бухгалтерии, где вскрыл сейф и похитил кассу — 456 тысяч рублей.

На территории мясокомбината действует пропускной режим и круглосуточно дежурит охрана. Однако в момент кражи сторож ничего подозрительного не заметил. Полиция устанавливает личность злоумышленника.

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