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16:34 (мск), источник: Sputnik.by

Молодой человек утонул в реке в Пинске, спасая девушку

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Семнадцатилетний парень утонул в Припяти при попытке спасти тонущую девушку, сообщили Sputnik в Брестской областной организации ОСВОД.

Источник: Sputnik.by

Несчастный случай произошел 8 августа около пяти часов вечера в Пинском районе. Группа сверстников отдыхала на хуторе Рафаловичи, подростки прыгали с «тарзанки» в Припять, в их числе оказалась девушка, которая не умела плавать, однако прыгнула после уговоров друзей.

«Пообещали, что в случае чего смогут ее вытащить. Она прыгнула и начала тонуть. Кинулись ее спасать: одного парня она притопила, он смог от нее вырваться и добраться на берег. А второй утонул», — сообщили в Брестской областной организации ОСВОД.

Сообщение о том, что тонет человек, поступило в МЧС Пинского района в 17:05, туда незамедлительно выдвинулись спасатели с близлежащей станции. К моменту прибытия уже никого не было видно; в 17:16 начали работать водолазы.

«Утонул 17-летний выпускник пинской средней школы Пинска. Его пытались реанимировать, однако в 17:55 медики констатировали смерть. Купание в этом месте было запрещено», — рассказали в ОСВОД.

Спасатели напоминают, что в период интенсивной жары посещать можно только оборудованные места для купания, где оборудованы станции и постоянно находятся спасатели, которые могут своевременно прийти на помощь.

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