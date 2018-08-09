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16:05 (мск), источник: Publika.md

Двойное убийство в Сороках: убита мать и дочь

В Сорокском районе задержали предполагаемого убийцу 42-летней женщины и ее 15-летней дочери, чьи тела нашли неделю назад в лесу у трассы Сороки-Флорешты.

Как заявили в полиции, убийство произошло в начале июля. Подозреваемый взял попутчиц на трассе, обещая довезти их до соседнего села. В дороге между ними вспыхнула ссора. Водитель остановился, и пассажирки бросились бежать в лес. Он догнал мать, а затем и дочь, и до смерти забил обеих, а затем поджег тела. Их нашли в начале августа.

Подрзреваемый задержан на 72 часа, прокуроры намерены просить его предварительного ареста.

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