Двойное убийство в Сороках: убита мать и дочь

Как заявили в полиции, убийство произошло в начале июля. Подозреваемый взял попутчиц на трассе, обещая довезти их до соседнего села. В дороге между ними вспыхнула ссора. Водитель остановился, и пассажирки бросились бежать в лес. Он догнал мать, а затем и дочь, и до смерти забил обеих, а затем поджег тела. Их нашли в начале августа.