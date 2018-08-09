Зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних обвиняют в подлоге
В Кировский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя районной комиссии по делам несовершеннолетних.
В Кировский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя районной комиссии по делам несовершеннолетних.
Об этом сообщает
По данным ведомства, госслужащий, опасаясь прокурорского реагирования за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, изготовил два заведомо ложных постановления о прекращении производств по административным делам за истечением сроков давности и заменил ими реально вынесенные постановления о привлечении к административной ответственности. Материалы дела направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.