Зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних обвиняют в подлоге

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Госслужащий проходит обвиняемым по двум статьям: ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание, предусмотренное за преступления данного вида — лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.