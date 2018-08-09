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16:02 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске спасатели достали из колодца отца и сына

В Витебске сотрудники МЧС спасли из колодца отца и сына. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

8 августа около 19.30 к витебским спасателям поступила информация, что во дворе одного из домов по улице Данукалова в колодце находятся двое мужчин и самостоятельно выбраться оттуда они не могут.

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что в бетонном колодце, глубина которого 4 метра, действительно находятся двое мужчин — сын и отец.

Как выяснилось позже, 60-летний мужчина проводил работы по гидроизоляции внутри нового канализационного колодца с использованием битумной мастики, надышался парами и потерял сознание. Его 37-летний сын полез спасать отца, однако и сам, надышавшись токсичными парами, не смог выбраться. Жена одного из мужчин вызвала МЧС.

При помощи специального оборудования спасатели смогли поднять на поверхность отца и сына. Мужчины были госпитализированы, сейчас они находятся в токсикологическом отделении. Их состояние оценивается как средней тяжести.

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