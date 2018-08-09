«Телепортируемся»: полыхающий автобус в Стрельне напугал очевидцев

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Пассажиров из автобуса эвакуировали, никто не пострадал, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

Водитель пытался ликвидировать возгорание до приезда пожарных. Автобус благополучно потушили. Причины и подробности инцидента устанавливаются, отметили на предприятии.

ДТП не было. «Двигатель у “ЛИАЗа” загорелся», — предполагает Игорь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

<div id="vk_post_-68471405_9425576"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?158"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-68471405_9425576", -68471405, 9425576, 'FO6j3R00KVTLCrGqA_PnKYCatA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На записи в «Мегаполисе», сделанной очевидцами, видно, что автобус стоит у остановки, проезжая часть свободна. Тем не менее автомобилисты едут мимо с опаской, кое-кто даже предлагает телепортироваться.