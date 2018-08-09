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16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии в лесополосе обнаружили 2-летнюю девочку

Ребенка нашли сотрудники Росгвардии и передали родителям.

Источник: пресс-служба Росгвардии

Сегодня утром, 9 августа, в Благовещенске, к сотрудникам Росгвардии, которые патрулировали местность на служебном автомобиле, обратилась продавщица одного из магазинов. Женщина сообщила, что видела у лесополосы в районе улицы Пролетарской маленькую девочку без сопровождения взрослых. На улице шел сильный дождь, а ребенок был одет не по погоде: в одной футболке не по размеру и босиком. Малышка насквозь промокла и замерзла.

Сотрудники Росгвардии прапорщик Урал Ханов, Рустем Абдрахманов и Айнур Шарипов посадили девочку в машину и обогрели. В ходе осмотра никаких повреждений у нее не обнаружили.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, о произошедшем незамедлительно сообщили сотрудникам полиции. Вскоре нашлись и родители девочки. Как оказалось, они не заметили как малышка ушла из дома за калитку.

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