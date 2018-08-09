В Башкирии в лесополосе обнаружили 2-летнюю девочку

Сегодня утром, 9 августа, в Благовещенске, к сотрудникам Росгвардии, которые патрулировали местность на служебном автомобиле, обратилась продавщица одного из магазинов. Женщина сообщила, что видела у лесополосы в районе улицы Пролетарской маленькую девочку без сопровождения взрослых. На улице шел сильный дождь, а ребенок был одет не по погоде: в одной футболке не по размеру и босиком. Малышка насквозь промокла и замерзла.