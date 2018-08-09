В Минске на проспекте Независимости столкнулись пять автомобилей, водитель отвлеклась на свою кошку

Машины двигались со стороны улицы Волгоградская в сторону улицы Филимонова. Один из водителей не соблюдала безопасную дистанцию и отвлеклась от дороги, в результате чего на полном ходу въехала во впереди движущийся автомобиль, который в свою очередь отбросило на третий, третий — на четвертый, а четвертый — на пятый.