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18:08 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске на проспекте Независимости столкнулись пять автомобилей, водитель отвлеклась на свою кошку

Авария с участием пяти автомобилей произошла на проспекте Независимости возле дома 117.

Машины двигались со стороны улицы Волгоградская в сторону улицы Филимонова. Один из водителей не соблюдала безопасную дистанцию и отвлеклась от дороги, в результате чего на полном ходу въехала во впереди движущийся автомобиль, который в свою очередь отбросило на третий, третий — на четвертый, а четвертый — на пятый.

Какое-то время из-за ДТП было затруднено движение на проспекте. Его восстановили в течение 5 минут.

— Водитель Kia везла кошку в сумке-переноске. Когда животное стало шуметь, она отвлеклась на него. Все попавшие в ДТП автомобили двигались в попутном направлении, — рассказал sb.by инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Пострадавших нет.

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