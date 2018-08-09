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17:15 (мск), источник: Publika.md

Фигурант дела «Томограф-2» останется в изоляторе еще на 30 суток

Один из фигурантов дела «Томограф-2» останется в изоляторе еще на 30 суток. Такое решение вынесла в четверг, 9 августа Апелляционная палата Кишинева.

Напомним, обыски в рамках уголовного дела о коррупции «Томограф-2» прошли 2 августа в Институте матери и ребенка. Крупные суммы денег были найдены в кабинетах врачей отделения радиологии и имаджистики, а также в банковской ячейке завотделением. Примечательно, что в ней находилось 761 600 леев, 24 300 евро, 1 000 долларов и изделия из золота.

Также, по данным НЦБК, группа врачей вымогала деньги у пациентов, проходивших обследование без записи.

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