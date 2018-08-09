В Башкирии строительная компания не выдала 145 тысяч рублей зарплаты 

По версии следствия, с июня 2016 по апрель прошлого года директор фирмы накопил долг по зарплате на сумму более 145 тысяч рублей. Руководитель не принял мер к погашению задолженности, хотя предприятие располагало такой возможностью. Эти средства направили на нужды предприятия для извлечения прибыли.