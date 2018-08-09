Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сбитый в Донбассе «Боинг» перепутали с российским самолетом
Назван город с самым удобным общественным транспортом
В Госдуме предложили отменить домашние задания
Заболевшая раком жена Асада выступила с обращением
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Как живет единственная дочь Петросяна - СМИ
СМИ: Известная актриса Тарханова серьезно заболела
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Солистка «Тату» Юлия Волкова вышла замуж
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16:30 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии строительная компания не выдала 145 тысяч рублей зарплаты

В отношении гендиректора ООО «Инвестиционная строительная компания «БашКлиматСтрой» возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии, компания задолжала работникам более 145 тысяч рублей.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По версии следствия, с июня 2016 по апрель прошлого года директор фирмы накопил долг по зарплате на сумму более 145 тысяч рублей. Руководитель не принял мер к погашению задолженности, хотя предприятие располагало такой возможностью. Эти средства направили на нужды предприятия для извлечения прибыли.

— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и восстановление нарушенных прав работника, — говорится в заявлении.

Всего в текущем году по факту невыплаты зарплаты возбуждено 42 уголовных дела. Виновные организации погасили задолженность на сумму более 30 млн рублей, наложен арест на имущество в размере свыше 13 млн рублей.

Все новости региона
 УФАС Башкирии проверит закупку спецодежды для «Башнефти» на 696 млн рублей 
В Башкирии строительная компания не выдала 145 тысяч рублей зарплаты 
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Рубль к середине дня отыграл половину утреннего падения
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
Силуанов назвал причины падения российского рынка
«Лес» из 30 тысяч пластиковых бутылок соорудили в Китае
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость Она позволяет манипулировать собеседниками, обманывая их.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь