В Башкирии строительная компания не выдала 145 тысяч рублей зарплаты 

По версии следствия, с июня 2016 по апрель прошлого года директор фирмы накопил долг по зарплате на сумму более 145 тысяч рублей. Руководитель не принял мер к погашению задолженности, хотя предприятие располагало такой возможностью. Эти средства направили на нужды предприятия для извлечения прибыли.
— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и восстановление нарушенных прав работника, — говорится в заявлении.
Всего в текущем году по факту невыплаты зарплаты возбуждено 42 уголовных дела. Виновные организации погасили задолженность на сумму более 30 млн рублей, наложен арест на имущество в размере свыше 13 млн рублей.