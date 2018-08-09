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16:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах под грузовым составом рухнул мост

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В челнинском поселке ЗЯБ под поездом рухнул мост, сообщили пользователи социальных сетей.

Сооружение через реку Челнинка обрушилась прямо под грузовым составом.

Пользователи соцсетей предполагают, что опоры моста подмыли прошедшие ливни.

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