В Челнах под грузовым составом рухнул мост
(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В челнинском поселке ЗЯБ под поездом рухнул мост, сообщили пользователи социальных сетей.
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(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В челнинском поселке ЗЯБ под поездом рухнул мост, сообщили пользователи социальных сетей.
Сооружение через реку Челнинка обрушилась прямо под грузовым составом.
Пользователи соцсетей предполагают, что опоры моста подмыли прошедшие ливни.