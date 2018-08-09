В ЦАР нашли телефон и ноутбук одного из убитых российских журналистов

Источник: РИА "Новости"

«Правоохранительные органы ЦАР продолжают расследование случившегося. Важной уликой для следствия может стать ноутбук, съемный носитель информации, а также мобильный телефон одного из журналистов с российской и центрально-африканской сим-картами. В настоящее время готовится запрос к местному оператору сотовой связи с просьбой предоставить информацию о звонках и сообщениях, которые были сделаны с этого телефона», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Она рассказала, что 7 августа сотрудники посольства России в ЦАР провели встречу с руководством национальной жандармерии, где местные правоохранители ознакомили российских дипломатов с известными фактами, которые были получены в ходе расследования. Захарова уточнила, что также жандармерия позволила российским дипломатам переговорить с перевозившим журналистов шофером, который является очевидцем произошедшего.

«Он рассказал, что 28 июля россияне познакомились с ним в одном из кафе Банги и предложили сопровождать их на личном автомобиле в течение деяти суток. На следующий день журналисты предприняли попытку попасть в тренировочный лагерь “Беренга”, в котором российские инструкторы обучают центральноафриканских военнослужащих», — пояснила Захарова.

Но при этом на руках не было удостоверяющих их в качестве журналистов документов и разрешения Министерства обороны ЦАР на посещение военного объекта. В этой связи на данном этапе они получили отказ от охранявших лагерь центральноафриканских солдат. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

По словам водителя, отметила Захарова, 30 июля около 11 утра журналисты отправились в город Бамбари, расположенный к северу от столицы ЦАР. В городе Дамара — в 70 километрах от Банги — они сделали остановку и в течение полутора часов вели съемку и беседовали с местными жителями. После чего, не объясняя мотивов, журналисты приняли решение отклониться от первоначального маршрута, попросив водителя ехать в город Декоа, уточнила Захарова.

«По прибытии в город Сибю, расположенный по пути в Декоа, по времени ориентировочно в 18:30, их машина была остановлена центральноафриканским военным патрулем, который настоятельно рекомендовал не ехать далее и провести ночь в Сибю, поскольку за городом начинается неконтролируемая властями территория. Однако журналисты настояли на своем, ссылаясь на то, что куда-то торопятся. Установлено, что желание ехать дальше и настоятельная рекомендация местных властей этого не делать, вызвали спор. В результате спора все-таки их пропустили», — сказала Захарова.