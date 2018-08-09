Дорожная инспекция Ташкента поймала 45 пьяных водителей

Так, без документов сели за руль 1 867 водителей. Проигнорировали запрещающий сигнал светофора 24 водителя. Около ста лиц, управлявших транспортным средством, не соблюдали дорожные знаки.

За пять ночей выявлено 45 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Причем больше половины пьяных водителей ехали по ночным улицам города на большой скорости.