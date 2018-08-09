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17:01 (мск), источник: Sputnik

Дорожная инспекция Ташкента поймала 45 пьяных водителей

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В период с ночи с 4 на 5-е и по 9 августа инспекторами УБДД ГУВД города Ташкента было выявлено 2 209 нарушителей ПДД — сообщает пресс-служба ведомства.

Так, без документов сели за руль 1 867 водителей. Проигнорировали запрещающий сигнал светофора 24 водителя. Около ста лиц, управлявших транспортным средством, не соблюдали дорожные знаки.

За пять ночей выявлено 45 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Причем больше половины пьяных водителей ехали по ночным улицам города на большой скорости.

Дорожная инспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим. И в очередной раз призывает участников дорожного движения к вниманию и осторожности на дорогах, взаимному уважению.

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