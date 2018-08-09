За ложное сообщение о минировании хлорного завода осудили мужчину в Братске
Он, будучи пьяным, позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил о бомбе. Проверить это на объект отправились правоохранители.
Он, будучи пьяным, позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил о бомбе. Проверить это на объект отправились правоохранители.
Проверить это на объект отправились правоохранители. Но никакого взрывного устройства так и не обнаружили. Осуждённый признал свою вину. Ему назначили ограничение свободы на два с половиной года. Также ему нельзя посещать места массовых мероприятий.