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17:28 (мск), источник: Вести Иркутск

За ложное сообщение о минировании хлорного завода осудили мужчину в Братске

Он, будучи пьяным, позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил о бомбе. Проверить это на объект отправились правоохранители.

Проверить это на объект отправились правоохранители. Но никакого взрывного устройства так и не обнаружили. Осуждённый признал свою вину. Ему назначили ограничение свободы на два с половиной года. Также ему нельзя посещать места массовых мероприятий.

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