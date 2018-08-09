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17:41 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Военные вертолеты потушили несколько лесных пожаров в Ленобласти

Пожары определены как низовые, общая площадь возгорания — более 15 га.

Экипажи двух военных вертолётов Ми-8 Западного военного округа потушили два лесных пожара, которые разгорелись в 120 и 150 километрах от Петербурга, сообщает «78.ru».

Экипажи вертолетов сумели произвести сброс около 100 тонн воды на горящий лес, оба пожары локализованы.

В данный момент идет проливка территории.

Было решено подключить к тушению вертолеты, потому что пожарным машинам к очагам огня подъехать было невозможно.

Летающие машины оборудованы водосливными устройствами.

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