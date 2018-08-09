Военные вертолеты потушили несколько лесных пожаров в Ленобласти

Экипажи двух военных вертолётов Ми-8 Западного военного округа потушили два лесных пожара, которые разгорелись в 120 и 150 километрах от Петербурга, сообщает «78.ru».

Экипажи вертолетов сумели произвести сброс около 100 тонн воды на горящий лес, оба пожары локализованы.

В данный момент идет проливка территории.

Было решено подключить к тушению вертолеты, потому что пожарным машинам к очагам огня подъехать было невозможно.