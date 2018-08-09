Военные вертолеты потушили несколько лесных пожаров в Ленобласти
Пожары определены как низовые, общая площадь возгорания — более 15 га.
Пожары определены как низовые, общая площадь возгорания — более 15 га.
Экипажи двух военных вертолётов Ми-8 Западного военного округа потушили два лесных пожара, которые разгорелись в 120 и 150 километрах от Петербурга, сообщает «78.ru».
Экипажи вертолетов сумели произвести сброс около 100 тонн воды на горящий лес, оба пожары локализованы.
В данный момент идет проливка территории.
Было решено подключить к тушению вертолеты, потому что пожарным машинам к очагам огня подъехать было невозможно.
Летающие машины оборудованы водосливными устройствами.