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18:02 (мск), источник: РИАЦ

За контрабанду запрещенных анаболических стероидов волгоградец может угодить в тюрьму

Прокуратура региона направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Волгоградской области, который обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ.

Как следует из материалов дела, мужчина для увеличения мышечной массы заказал через сеть «Интернет» два сильнодействующих вещества на общую сумму 3 тысячи рублей. Однако оформил заказ на имя своей супруги, не поставив её об этом в известность.

Посылка с анаболическими стероидами была направлена с территории Республики Беларусь и через границу РФ поступила в отделение почтовой связи в рабочего посёлка Иловля Волгоградской области.

— При получении товара 1 июля женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов, после чего выяснилось, что сильнодействующие вещества заказал ее супруг, — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Иловлинский районный суд. Подозреваемому по инкриминируемой статье грозит до 7 лет лишения свободы.

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