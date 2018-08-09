За контрабанду запрещенных анаболических стероидов волгоградец может угодить в тюрьму
Прокуратура региона направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Волгоградской области, который обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ.
Прокуратура региона направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Волгоградской области, который обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ.
Как следует из материалов дела, мужчина для увеличения мышечной массы заказал через сеть «Интернет» два сильнодействующих вещества на общую сумму 3 тысячи рублей. Однако оформил заказ на имя своей супруги, не поставив её об этом в известность.
Посылка с анаболическими стероидами была направлена с территории Республики Беларусь и через границу РФ поступила в отделение почтовой связи в рабочего посёлка Иловля Волгоградской области.
— При получении товара 1 июля женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов, после чего выяснилось, что сильнодействующие вещества заказал ее супруг, — уточнили в
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Иловлинский районный суд. Подозреваемому по инкриминируемой статье грозит до 7 лет лишения свободы.