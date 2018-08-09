Полиция: двухъярусный мост будет закрыт до полной очистки асфальта

По ее словам, двигаться по той части моста, на которой был разлит мазут, крайне небезопасно: «Асфальт скользкий, как лед», — отметила Светлана Поставничая. В отношении водителя автоцистерны, допустившего ЧП, составляется протокол об административном правонарушении из-за ненадлежащего состояния транспортного средства, в результате чего произошел разлив, добавила руководитель пресс-службы.