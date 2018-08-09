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18:04 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция: двухъярусный мост будет закрыт до полной очистки асфальта

Движение по двухъярусному мосту будет перекрыто до полной очистки проезжей части. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила руководитель пресс-службы региональной полиции Светлана Поставничая.

Источник: Новый Калининград

По ее словам, двигаться по той части моста, на которой был разлит мазут, крайне небезопасно: «Асфальт скользкий, как лед», — отметила Светлана Поставничая. В отношении водителя автоцистерны, допустившего ЧП, составляется протокол об административном правонарушении из-за ненадлежащего состояния транспортного средства, в результате чего произошел разлив, добавила руководитель пресс-службы.

Напомним, в результате произошедшего в районе двухъярусного моста образовалась масштабная пробка, скорость движения по ряду улиц составляет не более 2 км в час. Въезд на мост со стороны центра города перекрыт.

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