Полиция: двухъярусный мост будет закрыт до полной очистки асфальта
Движение по двухъярусному мосту будет перекрыто до полной очистки проезжей части. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила руководитель
Движение по двухъярусному мосту будет перекрыто до полной очистки проезжей части. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила руководитель
По ее словам, двигаться по той части моста, на которой был разлит мазут, крайне небезопасно: «Асфальт скользкий, как лед», — отметила Светлана Поставничая. В отношении водителя автоцистерны, допустившего ЧП, составляется протокол об административном правонарушении
Напомним, в результате произошедшего в районе двухъярусного моста образовалась масштабная пробка, скорость движения по ряду улиц составляет не более 2 км в час. Въезд на мост со стороны центра города перекрыт.