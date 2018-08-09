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19:07 (мск), источник: Sputnik.by

Солдаты-срочники начали давать показания по делу Коржича

МИНСК, 9 авг — SputnIk. Военнослужащие, которые проходят потерпевшими по делу о гибели солдата Александра Коржича в учебном центре в Печах, начали давать показания в суде, передает корреспондент Sputnik из Минского областного суда.

Источник: Sputnik.by

Сегодня завершается второй день суда по делу о неуставных отношениях в 72-м учебном центре. Обвиняемыми по делу проходят трое сержантов: Евгений Барановский обвиняется по ч. 1 и 2 ст. 430 (получение взяток), по ч. 3 ст. 455 (злоупотребление властью), ч. 1 ст. 205 (кража), 22-летний Антон Вяжевич — по ч. 1 и 2 ст. 430 и по ч. 3 ст. 455, 20-летний Егор Скуратович — также по ч. 1 и 2 ст. 430 и по ч. 3 ст. 455 Уголовного кодекса Беларуси.

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Сержантам согласно предъявленному обвинению грозит до 12 лет лишения свободы каждому.

Первый из потерпевших — солдат Семухо — неохотно дает показания и в связи с противоречиями в том, о чем говорит сегодня в суде, и тем, что говорил следователям, прокурор зачитывает протоколы его допроса. К примеру, в суде он заявил, что не воспринимал как издевательства требование сержанта Барановского после отбоя отжиматься в противогазах. При этом следователям говорил, что расценивал это именно как унижение и издевательство. Также на стадии предварительного расследования он заявлял следствию, что Коржич и обвиняемый Барановский часто ходили вместе в магазин, а среди солдат были разговоры, что погибший откупался от работ.

И адвокаты обвиняемых, и прокурор выясняют у солдата, почему он не докладывал о неуставных отношениях руководству учебного центра. Адвокат прямо спросила: «Как вы считаете, если бы доложили о неуставных отношениях, может быть, не случилось этой трагедии?». На это Семухо ответил: «Может быть».

Обвиняемые, хотя и отказались на данном этапе давать показания в суде, во время допроса потерпевших занимают активную позицию и задают вопросы.

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