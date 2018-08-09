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17:47 (мск), источник: Вести - Воронеж

В офисах известной воронежской топливной компании прошли обыски

Поводом для работы силовиков стало дело о хищении 25 млн рублей через возврат НДС.

В Воронеже силовики провели обыски в офисах топливной компании «Калина-Ойл» в четверг, 9 августа. Сотрудники региональных ФСБ и СКР изъяли документы из головного помещения компании на улице Ясенки в Коминтерновском районе. Кроме того, обыски прошли в нескольких других офисах компании.

По сведениям «Вести-Воронеж», поводом для обысков стало уголовное дело о мошенничестве с НДС. Речь может идти о сумме более 25 млн рублей, которые были перечислены из бюджета по подложным документам. Предположительно, налоговики вернули компании «Калина-Ойл» средства по фиктивным документам о купле-продаже недвижимости. Дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

В России уже больше 5 лет ведётся активная работа по выявлению махинаций, которые бизнесмены осуществляют по похожим схемам. Бизнесмены из Воронежской области нередко попадают под уголовные дело о незаконном возмещении НДС. Для получения возврата своих средств из бюджета они имитируют покупку оборудования, недвижимости, вписывают в отчёты для налоговой службы фиктивные сделки. На их основании коммерсанты получают ощутимую проверку от государства, однако такие схемы не выдерживают проверки и становятся поводом интереса силовиков.

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