В офисах известной воронежской топливной компании прошли обыски

В Воронеже силовики провели обыски в офисах топливной компании «Калина-Ойл» в четверг, 9 августа. Сотрудники региональных ФСБ и СКР изъяли документы из головного помещения компании на улице Ясенки в Коминтерновском районе. Кроме того, обыски прошли в нескольких других офисах компании.

По сведениям «Вести-Воронеж», поводом для обысков стало уголовное дело о мошенничестве с НДС. Речь может идти о сумме более 25 млн рублей, которые были перечислены из бюджета по подложным документам. Предположительно, налоговики вернули компании «Калина-Ойл» средства по фиктивным документам о купле-продаже недвижимости. Дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).